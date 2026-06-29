Terrore in piazza Indipendenza, passeggero punta la pistola contro un autista Amat e “scarrella”

Un conducente della linea notturna N2 è stato minacciato con un’arma da fuoco al capolinea di piazza Indipendenza durante le ore notturne. La denuncia è stata sporta ai carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Lo riporta Palermo Today.

La quiete di una notte palermitana è stata spezzata da un episodio di violenza armata contro un conducente del trasporto pubblico urbano. L’accaduto risale alle ore notturne intercorrenti tra il fine settimana, quando l’autista, impegnato sulla linea notturna N2, si trovava in sosta presso il capolinea situato in piazza Indipendenza, nel centro storico della città.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il dipendente aveva richiesto ai passeggeri ancora a bordo di scendere momentaneamente, stante la necessità di fermare il motore e serrare le porte del veicolo. Tra i presenti figuravano due ragazzi e una ragazza di circa venticinque anni, che hanno reagito con manifesta insofferenza alla richiesta.

Pur avendo ottemperato all’invito, i tre hanno fatto ritorno verso la cabina di guida poco dopo. Uno dei giovani, dopo aver pronunciato espressioni in dialetto siciliano, ha estratto dal proprio abbigliamento un’arma da fuoco puntandola contro il conducente, azionandone ripetutamente il carrello otturatore a vista. Il dipendente è rimasto in stato di totale immobilità, paralizzato dalla paura per quelli che ha descritto come attimi interminabili.

Il provvidenziale intervento della ragazza ha evitato l’escalation dell’episodio: la giovane ha persuaso l’amico a riporre la pistola e ad allontanarsi. I tre si sono dileguati rapidamente a piedi, imboccando la direzione di Porta Nuova.

Non appena gli aggressori hanno lasciato la scena, il conducente ha attivato il numero di emergenza 112. Sul posto sono prontamente giunte le volanti della polizia di Stato. Malgrado lo shock, la vittima ha fornito un dettagliato profilo dei tre soggetti, consentendo l’immediato avvio delle ricerche nel quartiere circostante.

Nella giornata odierna, il dipendente ha sporto denuncia formale presso una caserma dei carabinieri. I militari hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza installato a bordo del mezzo pubblico.正在 inoltre sotto esame dei investigatori il materiale proveniente dalle telecamere pubbliche e private dislocate nella zona, utile a ricostruire il tragitto dei fuggitivi verso Porta Nuova e giungere alla loro identificazione.