Non trova la sua bibita preferita, picchia i commessi e distrugge il supermercato: in carcere

Non aveva la bibita che voleva e ha perso completamente la testa. Un 29enne di Scicli, che stava già scontando una pena di due anni ai domiciliari per furto e rapina, ha deciso di uscire di casa e di recarsi in un supermercato. Qui, davanti alla mancanza della bevanda che stava cercando, ha aggredito fisicamente alcuni dipendenti del negozio e ha preso a colpire gli scaffali, causando danni alla struttura.

I carabinieri di Scicli sono intervenuti e lo hanno bloccato. Sul posto è arrivato anche il personale del 118, che ha ritenuto necessario trasportarlo all’ospedale Nino Baglieri di Modica per accertamenti. Terminate le cure, per lui non c’è stato scampo: i militari lo hanno accompagnato direttamente alla casa circondariale di Ragusa.

Ora il giovane deve rispondere di evasione dagli arresti domiciliari, rapina, lesioni personali e danneggiamento. Una lista di guai giudiziari che si aggiunge a una condanna già in corso e che rischia di cambiargli i piani in modo definitivo.

