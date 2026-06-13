Turismo

Sembra il paradiso ma è reale, Lipari è la regina delle isole siciliane

Lipari, la regina delle Eolie: castello, museo con maschere greche, cave di pomice e tramonto dai Quattrocchi
di Gaetano Ferraro
lettura in 2 minuti
Sembra il paradiso ma è reale, Lipari è la regina delle isole siciliane

Tra le sette Eolie, Lipari è la più grande e la più complessa: un’isola che accumula strati di storia, natura estrema e vita quotidiana in pochi chilometri quadrati, con una tale densità di cose da vedere che molti visitatori si accorgono, solo al momento di ripartire, di non aver visto abbastanza.

Il punto di partenza obbligato è il Castello, un’acropoli di roccia lavica cinta da possenti mura spagnole che domina il Tirreno da secoli. All’interno della rocca si trova il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea, che custodisce relitti sottomarini e la più grande collezione al mondo di maschere teatrali greche: manufatti che sembrano ancora in grado di raccontare le rotte commerciali e i naufragi del Mediterraneo antico.

Scendendo dal colle, il ritmo cambia. Marina Corta è il salotto dell’isola: le barche dei pescatori riposano a pochi metri dai tavolini dove si consuma il rito della granita al gelso. Lungo il Corso Vittorio Emanuele, i colori pastello delle facciate si mescolano all’aroma dei capperi e alla dolcezza di un calice di Malvasia.

Il paesaggio lunare delle ex cave di pomice

La costa rivela il volto più selvatico dell’isola. Nel distretto di Canneto e nei pressi delle ex Cave di Pomice, la polvere bianca delle cave si getta in acque di un turchese così intenso da sembrare artificiale: un contrasto cromatico quasi extraterrestre, tra i più fotografati dell’intero arcipelago. Ad Acquacalda, la ghiaia vulcanica incontra acque cristalline perfette per chi cerca un tramonto appartato.

Lo spettacolo più atteso si consuma al belvedere di Quattrocchi. Da questa terrazza naturale, i Faraglioni di Pietra Lunga e Pietra Menalda emergono fieri dall’acqua, mentre sullo sfondo il profilo dell’isola di Vulcano fuma lentamente nel sole calante.

Lipari non è una semplice tappa dell’arcipelago: è il punto di partenza per chiunque voglia capire davvero cosa siano le Eolie.

Consigliati per te

  1. In che modo il software di gestione dell’energia fornisce informazioni in tempo reale sui consumi?
  2. Bandiere Blu 2026: la Sicilia ottiene sedici riconoscimenti, nuovi ingressi per Ispica e Lipari
  3. Terremoto di magnitudo 3.7 alle Isole Eolie, avvertito a Leni e Malfa
  4. Traghetti isole minori più cari fino al 50% dal 15 maggio. Colpiti anche pesca e agricoltura
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale al largo della Sicilia
Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale al largo della Sicilia
Cronaca In primo piano
Il Guardian sceglie Pantelleria: l’isola lavica tra le 6 spiagge libere più belle d’Italia
Turismo
Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti
Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti
Agrigento Cronaca
Tenta il colpo in farmacia ma trova le casse automatizzate e rapina un cliente, palermitano in carcere
Cronaca Palermo
Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca
Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca
Cronaca Trapani