Sembra il paradiso ma è reale, Lipari è la regina delle isole siciliane

Tra le sette Eolie, Lipari è la più grande e la più complessa: un’isola che accumula strati di storia, natura estrema e vita quotidiana in pochi chilometri quadrati, con una tale densità di cose da vedere che molti visitatori si accorgono, solo al momento di ripartire, di non aver visto abbastanza.

Il punto di partenza obbligato è il Castello, un’acropoli di roccia lavica cinta da possenti mura spagnole che domina il Tirreno da secoli. All’interno della rocca si trova il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea, che custodisce relitti sottomarini e la più grande collezione al mondo di maschere teatrali greche: manufatti che sembrano ancora in grado di raccontare le rotte commerciali e i naufragi del Mediterraneo antico.

Scendendo dal colle, il ritmo cambia. Marina Corta è il salotto dell’isola: le barche dei pescatori riposano a pochi metri dai tavolini dove si consuma il rito della granita al gelso. Lungo il Corso Vittorio Emanuele, i colori pastello delle facciate si mescolano all’aroma dei capperi e alla dolcezza di un calice di Malvasia.

Il paesaggio lunare delle ex cave di pomice

La costa rivela il volto più selvatico dell’isola. Nel distretto di Canneto e nei pressi delle ex Cave di Pomice, la polvere bianca delle cave si getta in acque di un turchese così intenso da sembrare artificiale: un contrasto cromatico quasi extraterrestre, tra i più fotografati dell’intero arcipelago. Ad Acquacalda, la ghiaia vulcanica incontra acque cristalline perfette per chi cerca un tramonto appartato.

Lo spettacolo più atteso si consuma al belvedere di Quattrocchi. Da questa terrazza naturale, i Faraglioni di Pietra Lunga e Pietra Menalda emergono fieri dall’acqua, mentre sullo sfondo il profilo dell’isola di Vulcano fuma lentamente nel sole calante.

Lipari non è una semplice tappa dell’arcipelago: è il punto di partenza per chiunque voglia capire davvero cosa siano le Eolie.