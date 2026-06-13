Rinasce l’antivilla di Monreale, è tornata ai fasti di un tempo

Uno degli spazi più significativi di Monreale è tornato alla città: questo pomeriggio si è tenuto il taglio del nastro dell’antivilla comunale del complesso monumentale Guglielmo II, restituita alla comunità dopo un meticoloso intervento di restauro e riqualificazione.

All’inaugurazione hanno preso parte le massime autorità locali: il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia, i componenti della giunta municipale e i consiglieri comunali. Presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, guidati dal Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, e i delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Polizia di Stato in Congedo.

La cerimonia ha avuto anche una dimensione spirituale: Don Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale di Monreale, ha benedetto gli spazi rinnovati con una preghiera, augurando che il luogo possa diventare custode di comunità, socialità e rispetto per il bene comune.

Nuovi giochi per bambini entro metà estate

La riqualificazione non si ferma alla riapertura. Entro la metà dell’estate, nell’area adiacente all’antivilla verranno installati nuovi giochi per bambini, con l’obiettivo di trasformare la zona in un punto di riferimento sicuro e accogliente per le famiglie. Lo spazio verde dovrebbe essere intitolato a Elisa Messina, artista di fama internazionale.Le sue opere sono state esposte nelle gallerie e nei musei di New York, Parigi, i suoi pezzi sono stati esposti nelle gallerie e musei di tutto il mondo, fra i quali la galleria internazionale di New York, Il Palazzo dei Congressi di Montecarlo, Galleria D’ Arte Russo di Roma, La Ducato Gallery, La Cienega, Los Angeles, Il National Museum of Fine Arts di Malta

«La riapertura dell’antivilla comunale rappresenta un traguardo straordinario per tutta Monreale, frutto di un grande lavoro di squadra», ha dichiarato il sindaco Arcidiacono. «Per questo motivo voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per la realizzazione di questo grande progetto: dai componenti della mia giunta, che hanno seguito passo dopo passo l’iter, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia per il costante supporto istituzionale, fino a tutti i consiglieri comunali che hanno dimostrato grande sensibilità verso il recupero di questo spazio».

Con il completamento dell’area giochi, l’antivilla del complesso Guglielmo II si candida a diventare un polo di aggregazione per residenti e turisti nel cuore di Monreale.