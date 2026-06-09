Palermo, apre portiera e colpisce una Vespa: 36enne in codice rosso al Trauma Center

Un uomo di 36 anni, identificato con le iniziali A.G., è ricoverato in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia dopo essere stato disarcionato dalla sua Vespa Piaggio in vicolo Pantelleria, nei pressi di viale Strasburgo a Palermo. Prognosi riservata: i medici monitorano l’evoluzione clinica dopo il rilevamento di fratture costali e traumi toracici.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale, a causare l’incidente sarebbe stata la conducente di una Fiat Punto, una donna di 68 anni, che avrebbe aperto la portiera senza avvedersi dell’arrivo del motociclista. Il 36enne ha tentato di evitare il contatto, ma è stato ugualmente colpito e sbalzato a diversi metri dal punto d’impatto.

Rilievi della Polizia Municipale e immagini delle telecamere

Gli agenti dell’Infortunistica, avvisati alcune ore dopo l’accaduto, hanno effettuato i rilievi sul posto e acquisito i filmati delle telecamere della zona per ricostruire con precisione la dinamica. Al momento non risultano contestazioni formali nei confronti dell’automobilista.

Al Trauma Center gli esami diagnostici hanno confermato fratture alle costole e lesioni nella zona toracica. Il ricovero è tuttora in corso e la prognosi rimane riservata.

L’ennesimo incidente legato all’apertura di una portiera in una zona ad alta densità di traffico riaccende il tema della sicurezza dei motociclisti in città.