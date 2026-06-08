Ritrovato Domenico Miraglia, scomparso sabato a San Cipirello

Domenico Miraglia è stato ritrovato. Il 44enne di San Cipirello, scomparso dalla mattina di sabato al bivio di Grisi, è vivo e in ottime condizioni: un finale che la comunità della valle dello Jato attendeva col fiato sospeso.

La famiglia è già in viaggio verso Palermo per riabbracciarlo e riportarlo a casa, chiudendo ore di angoscia vissute dai parenti e dai residenti del piccolo centro del Palermitano.

La scomparsa era iniziata sabato mattina, intorno alle 9:30. Miraglia – nato a Partinico il 7 maggio 1981 – era stato accompagnato dal padre al bivio di Grisi, sulla strada provinciale 2, in attesa che arrivasse il suo datore di lavoro. Da quel momento, nessuno lo aveva più visto né sentito.

Immediata la reazione della famiglia: era stata sporta denuncia di scomparsa presso la stazione dei carabinieri di San Cipirello. Per agevolare le ricerche, i parenti avevano reso noti i dettagli sull’abbigliamento: al momento della scomparsa, l’uomo indossava una tuta nera e arancione del marchio Givova.

Chiunque avesse informazioni utili era stato invitato a contattare il figlio Nicolò al numero 324 894 6955 oppure a rivolgersi direttamente ai carabinieri.

L’appello non è rimasto inascoltato: Domenico è stato ritrovato e presto rientrerà a casa.