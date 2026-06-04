Concerto di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo, da Masini ai Pinguini, l’elenco dei cantanti

Da Marco Masini, testimonial del concerto, ai Pinguini tattici nucleari. Da Achille Lauro alle Bambole di pezza fino a Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal da Vinci e Samurai Jay per il radio italia Trend. Sono questi i cantanti che si esibiranno al concerto di Radio Italia live in programma al Foro italico di Palermo il 28 giugno annunciati in conferenza stampa a Palazzo Palagonia.

“Ci aspettiamo un successo. L’anno scorso – ha detto il presidente e editore di Radio Italia, Mario Volanti – abbiamo avuto una folla di 50mila persone. Quest’anno ci aspettiamo lo stesso, sarà difficile contenere tutte le persone che, per limiti di posti, non riusciranno a entrare”. “Il nostro – ha aggiunto Valenti – è l’unico evento vero dal vivo in Italia, non c’è nessuno che fa finta di cantare o di suonare. Portiamo 36 arrangiamenti nuovi e chi è nel settore sa che sono mesi di lavoro. Tornare a Palermo è sempre un’emozione perché vediamo tanti giovani che si godono 3 ore di musica”.

“Per me è un grande onore essere qui a Palermo come testimonial del concerto. Per me è un’emozione incredibile, un regalo che Mario Volanti mi fa e per questo lo ringrazio. Sicuramente ci sarà un duetto con Fedez e quindi sarò felice di rappresentare il pezzo di Sanremo, Male necessario. Il resto lo scopriremo dopo”, ha detto Marco Masini durante la conferenza stampa. “Auguro a tutta la tifoseria del Palermo di venire a sfidarci l’anno prossimo a Firenze”, ha aggiunto il cantante rivolgendosi ai tifosi della squadra rosanero.

La lista dei cantanti di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo

Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e Samuray Jay.

La partecipazione a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO sarà come sempre gratuita: per assistere allo spettacolo al Foro Italico sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 giugno fino a esaurimento posti, con una richiesta massima di due accrediti per utente. L’area prato sarà suddivisa in due settori: un settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln e un settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri. L’area per le persone con disabilità, collocata su una pedana rialzata, sarà accessibile tramite accredito gratuito per una persona con disabilità motoria e un accompagnatore, da richiedere su radioitalia.it a partire dalle 12.00 di mercoledì 17 giugno.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.40 di domenica 28 giugno su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. L’esibizione speciale “Radio Italia Trend x Spotify” di Samurai Jay sarà disponibile in video su Spotify (Official Streaming Partner).

Anche quest’anno, la conduzione di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO è affidata alle voci di Radio Italia solomusicaitaliana: sul palco e nel backstage, si alterneranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che, inoltre, introdurrà live le schede di ogni artista. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino. La creator Cecilia Cantarano sarà host ufficiale del format social originale di Radio Italia “Scelte impossibili” e farà anche un collegamento dal backstage nel corso della serata.