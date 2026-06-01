Auto ribaltata nel Palermitano: sul posto carabinieri e 118

Un’automobile si è ribaltata dopo un violento impatto in viale Europa, all’altezza della traversa di via Leonardo Da Vinci a Ficarazzi. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di più squadre di soccorso.

Sul posto sono arrivati la Polizia locale, i Carabinieri, un’ambulanza e il personale del 118 per assistere l’automobilista coinvolto. Le operazioni hanno causato disagi alla circolazione nella zona durante le fasi di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

La ricostruzione dell’accaduto è affidata alle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi del caso. Tra le cause più probabili, secondo le prime valutazioni, una distrazione alla guida o una velocità non adeguata al contesto stradale.

Viale Europa a Ficarazzi torna così al centro dell’attenzione per un nuovo sinistro, in un tratto già teatro in passato di analoghi episodi.