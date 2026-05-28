Rettifica Villa Natacha

In riferimento alla notizia pubblicata in data 28 maggio 2026 su questo portale riguardante il ritrovamento di beni patrimoniali riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro, la redazione di DirettaSicilia.it pubblica la seguente dichiarazione di rettifica, pervenuta per il tramite del legale rappresentante della società Renova Fotosolar XIX Srl.
La sottoscritta Maria Bèlen Cepero Rojas, in qualità di legale rappresentante pro tempore della **Renova Fotosolar XIX Srl**, con riferimento alla notizia pubblicata in data 28 maggio 2026 su DirettaSicilia.it concernente il ritrovamento di un ingente patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro, precisa quanto segue.
La fotografia dell’immobile sito a Marbella (Spagna), denominato **villa Natacha**, pubblicata a corredo dell’articolo, ritrae un bene di **esclusiva proprietà della Renova Fotosolar XIX Srl**. La società non ha mai intrattenuto alcun rapporto con il predetto esponente della criminalità organizzata siciliana, né è stata in alcun modo coinvolta nelle indagini patrimoniali oggetto della notizia.
L’accostamento dell’immobile — abitualmente locato a una clientela di alto profilo — alla figura di Matteo Messina Denaro arreca un grave e ingiusto danno all’immagine e all’attività della società.
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La redazione di DirettaSicilia.it prende atto della dichiarazione e provvede contestualmente alla rimozione della fotografia in questione dall’articolo originario.