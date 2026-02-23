Scoppia la Primavera in Sicilia, anticiclone subtropicale e punte di 20 gradi

L’inverno meteorologico sta per chiudere i battenti e lo fa col sorriso. Dopo settimane segnate da piogge insistenti, vento e perturbazioni a ripetizione, la Sicilia si risveglia sotto un cielo finalmente sereno. L’alta pressione è tornata a farla da padrona e, stando alle previsioni, non ha nessuna intenzione di andarsene almeno fino alla fine di febbraio.

L’anticiclone subtropicale conquista il Mediterraneo

A dettare le regole del gioco meteorologico dei prossimi giorni sarà un robusto promontorio anticiclonico di origine subtropicale. Questa struttura si sta espandendo con decisione sul Mediterraneo centrale e su buona parte dell’Europa, creando una vera e propria barriera contro le perturbazioni atlantiche che nelle scorse settimane avevano bersagliato senza sosta la nostra isola.

Non che altrove le cose restino immobili. A metà settimana una saccatura riuscirà a infilarsi sulla penisola iberica, mentre un nucleo di aria fredda punterà verso l’Europa orientale. Ma la Sicilia e il resto d’Italia resteranno al riparo, protetti da questa cupola di stabilità che terrà alla larga qualsiasi minaccia di pioggia.

Meteo Sicilia, temperature in netto rialzo: punte oltre i 20 gradi

La novità più piacevole riguarda il termometro. Insieme all’anticiclone stanno risalendo verso le nostre latitudini masse d’aria insolitamente temperate per la stagione. Le temperature in quota si porteranno ben al di sopra della media, regalando alla Sicilia quello che a tutti gli effetti sembrerà un anticipo di primavera.

Il rialzo sarà particolarmente evidente nelle pianure interne dell’isola, soprattutto tra lunedì e martedì, quando le massime potrebbero superare tranquillamente i 20 gradi. In montagna l’aria risulterà inizialmente molto secca, accentuando la sensazione di tepore. Lungo le coste il clima sarà comunque gradevole e mite durante le ore centrali della giornata, anche se senza picchi particolari.

Un febbraio piovoso ma tutt’altro che freddo

Guardando il mese nel suo complesso, febbraio 2026 verrà ricordato soprattutto per le piogge abbondanti. Le perturbazioni atlantiche che si sono susseguite senza tregua hanno scaricato quantitativi d’acqua ben superiori alla media su gran parte della regione, contribuendo in modo significativo a tamponare l’emergenza idrica che da anni attanagliava la Sicilia.

Il rovescio della medaglia, purtroppo, sono stati i danni: frane, smottamenti, strade dissestate e mareggiate violente hanno lasciato il segno un po’ ovunque. Ma sotto il profilo delle temperature, febbraio è stato un mese decisamente poco invernale. E questa coda anticiclonica non farà che aumentare l’anomalia termica positiva, consegnandoci un bilancio mensile ancora più spostato verso il caldo.

Sole prevalente, ma occhio alle nubi basse

Il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana. Qualche addensamento innocuo, tipico delle fasi anticicloniche invernali, potrà fare capolino qua e là senza portare conseguenze. Già da lunedì qualche nube bassa potrebbe affacciarsi sul Trapanese e lungo le coste meridionali, ma nulla che possa rovinare la giornata.

I venti resteranno deboli e i mari calmi o poco mossi, con qualche increspatura in più solo sul Canale di Sicilia.

Freddo notturno e nebbie nelle valli

C’è un però. Se di giorno il clima sarà piacevole, di notte la musica cambia. In assenza di vento e copertura nuvolosa, le temperature dopo il tramonto caleranno in modo sensibile, soprattutto nelle vallate interne dove si formeranno le classiche inversioni termiche.

Da metà settimana, con l’aumento dell’umidità nei bassi strati, saranno possibili foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. Chi si mette in viaggio all’alba o in tarda serata farebbe bene a prestare attenzione, specialmente sulle strade dell’entroterra.

Previsioni meteo marzo in Sicilia

Il 28 febbraio si chiuderà ufficialmente l’inverno meteorologico. Cosa ci riserverà l’inizio di marzo è ancora presto per dirlo con certezza. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la primavera vorrà davvero bussare alla porta o se l’inverno avrà ancora qualche colpo di coda in serbo.