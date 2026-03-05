Cronaca

Blitz del NAS in una macelleria palermitana: sequestrato oltre un quintale di carne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in una macelleria della città, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri e sanzioni amministrative.

A seguito dei rilievi, i militari hanno proceduto al sequestro di oltre un quintale di prodotti alimentari privi di tracciabilità, tra tagli anatomici e preparati di carne. Al titolare dell’esercizio commerciale è stata notificata una sanzione amministrativa di 3.500 euro.

La prosecuzione dell’attività sarà ora vincolata al rispetto delle rigorose prescrizioni impartite dall’Autorità Sanitaria sulla base di quanto accertato dal N.A.S.

