Meteo Sicilia 10 maggio: piogge e allerta gialla in cinque province

Domenica 10 maggio il tempo in Sicilia si guasta: attese piogge e rovesci in diverse aree dell’isola, soprattutto nella prima parte della giornata. La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta gialla per cinque province.

Sul litorale ionico i cieli si presenteranno nuvolosi con possibili rovesci mattutini. Sull’Appennino e nelle zone interne la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio, con precipitazioni di debole intensità. Il litorale tirrenico e quello meridionale se la caveranno meglio, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento solo in serata.

I venti soffieranno moderati da nord-est, poi in rotazione verso ovest. Il mare sarà mosso sul Canale di Sicilia e sul Mare di Sicilia, poco mosso sul Basso Tirreno. Lo zero termico si attesta attorno ai 4.100 metri.

Le temperature restano gradevoli. A Palermo si andrà da 16 a 22°C, a Catania da 16 a 21°C. Le punte più alte sono attese a Caltanissetta (fino a 28°C) ed Enna (fino a 26°C). Minime più fresche nell’entroterra, tra gli 11 e i 12 gradi.