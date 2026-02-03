Carini, marito e moglie denunciati per furto: cellulare rubato a un’anziana durante la spesa

Una coppia è stata denunciata dai Carabinieri per furto nei confronti di un’anziana donna, a seguito di un episodio verificatosi lo scorso 20 dicembre all’interno di un supermercato di Carini. La donna, secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stata avvicinata di soppiatto mentre faceva lo shopping, con l’obiettivo di sottrarre il cellulare dalla sua borsa.

Come emerso dalle indagini condotte dal Comando provinciale, la vittima si muoveva tra i corridoi del negozio con il suo carrello quando un uomo e una donna, legati da un vincolo coniugale, l’avrebbero pedinata fino a trovare l’opportunità giusta per mettere le mani sulla sua valigetta e appropriarsi dello smartphone.

Il tentativo, per quanto rapido, non è passato inosservato al sistema di videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale. Le telecamere hanno immortalato l’intera scena, permettendo ai militari dell’Arma di ricostruire l’accaduto, identificare i due autori e riconsegnare il telefono alla legittima proprietaria.