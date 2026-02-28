Cronaca

Cade mentre monta un condizionatore: operaio morto sul colpo nel Trapanese

Una giornata funesta per il mondo del lavoro nell'Isola. A poche ore dal drammatico incidente di Barcellona Pozzo di Gotto, la Sicilia piange un’altra vittima. Si tratta di Francesco Greco, 53 anni, deceduto a Mazara del Vallo a causa di una caduta fatale da un edificio mentre era impegnato nell'installazione di un condizionatore al primo piano.

L’incidente solleva ancora una volta il velo sulla precarietà delle condizioni di sicurezza nei cantieri e nelle attività manutentive. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe precipitato nel vuoto, rendendo vani i tentativi di soccorso.
Il grido dei sindacati: “Basta riti di circostanza”
La reazione delle sigle sindacali è unanime e carica di indignazione. Tommaso Macaddino, segretario generale della Uil Trapani, ha espresso un dolore che va oltre il semplice cordoglio: “Ogni vita spezzata è una sconfitta per l’intero sistema Paese. Non possiamo più accettare la sicurezza come un mero adempimento burocratico: deve essere il presupposto di ogni attività”. Macaddino ha poi richiamato con forza la campagna “Zero Morti sul Lavoro”, invocando controlli serrati e prevenzione reale.

Sulla stessa linea la Cisl e la Filca Cisl Palermo Trapani. I segretari Federica Badami e Francesco Danese hanno definito “inaccettabile” la sequenza di morti bianche in Sicilia: “Siamo stanchi di parole. La prevenzione e il contrasto al lavoro nero devono diventare battaglie quotidiane. Solo ieri la Sicilia ha contato due vittime in un giorno solo: è un’emergenza nazionale che richiede un’azione immediata”.

