Dramma a Palermo, donna si lancia dal quinto piano

Tragedia questa mattina a Palermo dove una donna si è lanciata dal quinto piano di un palazzo di via Ernesto Basile. La donna, 60 anni, in seguito alla caduta, è finita su una tettoia. È stata subito soccorsa dai vigili del fuoco, dai sanitari del 118 e dai carabinieri.

La donna, per fortuna, è viva e si trova adesso all’ospedale Civico. Avrebbe una frattura al braccio. A consegnare la signora ai sanitari del 118 sono stati i vigili del fuoco che sono arrivati in pochi minuti dopo l’allarme lanciato al numero 112. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Sono in corso indagini per capire cosa ha spinto la donna a tentare il gesto estremo.

Condividi