Tragedia nella notte a Salemi, Alessio Minore muore sul colpo dopo l’incidente in moto

Una serata che si trasforma in dramma per la comunità di Salemi. Intorno alle 20:30 di oggi, un grave incidente stradale in contrada Gorgazzo è costato la vita ad Alessio Minore, un giovane di soli 35 anni. Il centauro, che viaggiava in sella alla sua Suzuki, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa con un impatto violentissimo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Nonostante Alessio indossasse regolarmente il casco protettivo, la forza dell’urto non gli ha lasciato scampo: secondo le prime testimonianze, il decesso sarebbe avvenuto istantaneamente. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri, la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Salemi.

Gli agenti della Municipale, coordinati dal comandante Alessi, si sono occupati dei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti; tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude che l’incidente possa essere stato causato da una velocità non commisurata allo stato dei luoghi. La salma del trentacinquenne è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Salemi, restando a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Marsala per gli accertamenti di rito.