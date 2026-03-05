Cronaca

Tir ribaltato sulla Palermo-Catania, traffico in tilt

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Immagine di repertorio

Un camion si è ribaltato lungo l’autostrada Catania–Palermo, all’altezza dello svincolo di Catania Sud, invadendo la corsia di sorpasso e mandando in tilt la viabilità in uno dei tratti più trafficati della Sicilia orientale.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorritori, al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo pesante e liberare la carreggiata. Le operazioni sono ancora in corso.

Il risultato è una circolazione ridotta a una sola corsia, con code e rallentamenti che si estendono lungo la tangenziale di Catania e sull’intero asse verso Palermo. Le condizioni di eventuali persone coinvolte nell’incidente non sono ancora state rese note, mentre le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

ANAS invita tutti gli automobilisti in transito a procedere con la massima prudenza e, dove possibile, a valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale viabilità.

News suggerite per te:

  1. Tamponamento tra due tir e un’auto sulla A29: traffico bloccato a Isola delle Femmine
  2. Incidente frontale sulla Palermo-Catania, traffico bloccato
  3. Incidente in viale Regione all’altezza di via Perpignano: un ferito e traffico in tilt
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Non trova la sua bibita preferita, picchia i commessi e distrugge il supermercato: in carcere
Cronaca
Palermo, tunisino irregolare picchia ragazza per rubare lo smartphone
Cronaca
Droni americani in decollo da Sigonella, il Muos attivo a Niscemi: la Sicilia è già dentro la guerra?
Cronaca In primo piano
Malore improvviso nella hall dell’hotel a Isola delle Femmine: morto il promotore Salvatore Portera
Cronaca
Malore fatale sull’autostrada Palermo-Trapani: camionista 42enne muore all’improvviso
Cronaca