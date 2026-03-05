Tir ribaltato sulla Palermo-Catania, traffico in tilt

Un camion si è ribaltato lungo l’autostrada Catania–Palermo, all’altezza dello svincolo di Catania Sud, invadendo la corsia di sorpasso e mandando in tilt la viabilità in uno dei tratti più trafficati della Sicilia orientale.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorritori, al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo pesante e liberare la carreggiata. Le operazioni sono ancora in corso.

Il risultato è una circolazione ridotta a una sola corsia, con code e rallentamenti che si estendono lungo la tangenziale di Catania e sull’intero asse verso Palermo. Le condizioni di eventuali persone coinvolte nell’incidente non sono ancora state rese note, mentre le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

ANAS invita tutti gli automobilisti in transito a procedere con la massima prudenza e, dove possibile, a valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale viabilità.