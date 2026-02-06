Maxi incidente sulla A19 a Bagheria: camion ribaltato e 5 feriti, due sono gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio sulla A19, a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria in direzione Catania. Lo scontro ha coinvolto cinque veicoli: tre automobili, un furgone GLS e un mezzo pesante che si è ribaltato, bloccando l’intera carreggiata.

​Il bilancio è di cinque feriti. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai mezzi, insieme a sei ambulanze del 118, Polizia Stradale, Carabinieri e personale Anas.

​Il traffico in uscita da Palermo è paralizzato. Per gestire le lunghe code, l’Anas ha disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di Villabate.