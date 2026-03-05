Cronaca

Malore fatale sull’autostrada Palermo-Trapani: camionista 42enne muore all’improvviso

Tragedia questa mattina, intorno alle 9, sull’autostrada Trapani-Palermo: un camionista di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida del suo mezzo.

La vittima, S.M., originario di Catania, si trovava alla guida lungo la bretella per Birgi quando si è sentito improvvisamente male. L’uomo è riuscito ad accostare il camion prima di perdere conoscenza, evitando così di trascinare nel pericolo altri veicoli in transito.

Un giovane volontario dell’associazione “Paceco Soccorso”, che in quel momento stava percorrendo la stessa strada a bordo di un’auto medica diretta a Palermo per un servizio farmaci, ha notato la scena e si è fermato immediatamente. Insieme ad alcuni automobilisti di passaggio, ha estratto l’uomo dal posto di guida e ha avviato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

All’arrivo della prima ambulanza, i sanitari hanno applicato gli elettrodi del defibrillatore e portato avanti le manovre salvavita senza sosta. Nonostante i tentativi prolungati, il medico giunto a bordo di una seconda ambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso del quarantaduenne.

