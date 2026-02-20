Cronaca

Non ha sentito il treno arrivare: muore ragazzo di 17 anni lungo la ferrovia Trapani-Castelvetrano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un giovane di soli 17 anni ha perso la vita questa mattina lungo la tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 al chilometro 125 della linea, in contrada San Nicola, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.

La vittima, un cittadino tunisino residente a Campobello di Mazara, si trovava nei campi adiacenti ai binari dove, secondo le prime ricostruzioni, stava svolgendo lavori agricoli. Un dettaglio potrebbe rivelarsi determinante per capire la dinamica della tragedia: al momento dell’impatto il ragazzo indossava le cuffie, il che potrebbe avergli impedito di avvertire in tempo l’arrivo del convoglio. Il giovane è stato colpito alla testa e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, accompagnati da un medico al quale il pubblico ministero di turno ha delegato l’esecuzione dell’ispezione cadaverica. I rilievi tecnici sono stati condotti dalla Polizia Ferroviaria, incaricata di ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto.

Il convoglio coinvolto è stato successivamente autorizzato a riprendere il percorso, ma la tratta ferroviaria rimane al momento sospesa per permettere il completamento di tutti gli accertamenti ancora in corso da parte delle autorità competenti.

News suggerite per te:

  1. Scomparso dal 23 gennaio, Gregorio Totaro trovato cadavere lungo la linea ferroviaria Messina-Catania
  2. A ruba i biglietti del treno Sicilia Express, sold-out in 30 minuti
  3. Ragazzo muore a 28 anni dopo un volo dal balcone, la tragedia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Momenti di terrore a Palermo: una donna tenta di sottrarre una bimba davanti alla madre
Cronaca In primo piano
Incidente frontale sulla Palermo-Catania, traffico bloccato
Cronaca
Voli più economici per i siciliani: da marzo salgono i rimborsi sui biglietti aerei, ecco quanto si risparmia
Economia&Lavoro
Inseguimento e arresto a Misilmeri: finti carabinieri traditi dall’astuzia di una bambina
Cronaca
Meteo Sicilia, il ciclone Pedro si allontana: arriva l’anticiclone
Meteo