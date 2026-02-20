Non ha sentito il treno arrivare: muore ragazzo di 17 anni lungo la ferrovia Trapani-Castelvetrano

Un giovane di soli 17 anni ha perso la vita questa mattina lungo la tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 al chilometro 125 della linea, in contrada San Nicola, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.

La vittima, un cittadino tunisino residente a Campobello di Mazara, si trovava nei campi adiacenti ai binari dove, secondo le prime ricostruzioni, stava svolgendo lavori agricoli. Un dettaglio potrebbe rivelarsi determinante per capire la dinamica della tragedia: al momento dell’impatto il ragazzo indossava le cuffie, il che potrebbe avergli impedito di avvertire in tempo l’arrivo del convoglio. Il giovane è stato colpito alla testa e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, accompagnati da un medico al quale il pubblico ministero di turno ha delegato l’esecuzione dell’ispezione cadaverica. I rilievi tecnici sono stati condotti dalla Polizia Ferroviaria, incaricata di ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto.

Il convoglio coinvolto è stato successivamente autorizzato a riprendere il percorso, ma la tratta ferroviaria rimane al momento sospesa per permettere il completamento di tutti gli accertamenti ancora in corso da parte delle autorità competenti.