Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi e addestramento piloti F-35: interrogazione

Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi. Un’interrogazione urgente al Governo regionale per fare piena luce sull’attuale impiego operativo dell’aeroporto di Trapani-Birgi e sulle garanzie per la sua operatività civile. L’ha depositata questa mattina la deputata regionale trapanese del M5S Cristina Ciminnisi, alla luce del crescente scenario di tensione internazionale e del ruolo strategico che le basi siciliane rivestono nel Mediterraneo.

«Quando l’aeroporto di Trapani-Birgi, qualche mese fa, è stato designato come polo mondiale di addestramento per piloti F-35, il Governo siciliano è rimasto in silenzio assoluto. Oggi – dichiara Ciminnisi –, con l’aumento delle tensioni in Medio Oriente e l’attivismo delle basi siciliane (Sigonella e MUOS di Niscemi, ndr), non possiamo più tollerare alcun silenzio».

L’interrogazione chiede alla Regione di chiarire quale sia l’effettiva portata del coinvolgimento operativo di Birgi nello scenario di crisi in atto e quali valutazioni siano state condotte in merito alla sicurezza della popolazione.

«Trapani-Birgi – sottolinea la deputata –, prima ancora che uno scalo civile, è un aeroporto militare. Non americano, ma una base NATO che può essere attivata e diventare operativa in scenari di crisi nel Mediterraneo, ogni volta che aumenta il traffico militare o si innalza lo stato di allerta nazionale».

«La base, sede del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare – ricorda Ciminnisi –, ha già svolto un ruolo centrale in passate crisi nel Nord Africa. Oggi, con l’annunciata istituzione della scuola internazionale di addestramento per piloti F-35 a guida statunitense, il livello di attenzione cresce ulteriormente».

Al centro dell’atto parlamentare vi è anche la tutela dello scalo civile “Vincenzo Florio”, motore economico della Sicilia occidentale, con un piano di sviluppo che punta a 1,5 milioni di passeggeri entro il 2026. «Chi ci garantisce che Trapani-Birgi non possa essere coinvolta o attivata in operazioni militari? E soprattutto, chi garantisce che l’incremento delle attività belliche e addestrative non finisca per compromettere gli slot orari e i corridoi di volo necessari al traffico civile?», incalza Ciminnisi.

La deputata chiede che il Governo regionale pretenda da Roma risposte ufficiali e vincolanti, avviando un’interlocuzione urgente con il Ministero della Difesa per definire un quadro chiaro di tutele per il territorio.

«La Sicilia è terra di pace. Non siamo disposti a diventare l’avamposto militare di un’ennesima guerra. E non siamo disposti a un nuovo silenzio. I cittadini e gli operatori economici hanno diritto di sapere quali attività siano in corso e quali rischi comportino per il nostro territorio», conclude Ciminnisi.

