Cronaca

Venti di guerra in Sicilia: aerei spia da Sigonella e Muos attivo, è allerta massima

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La Sicilia torna a essere il baricentro strategico delle operazioni americane nel Mediterraneo. Con l’inasprirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le basi di Sigonella e il sistema satellitare Muos di Niscemi sono già entrati in piena fase operativa. Lo denuncia il M5S.

Dall’aeroporto militare dell’US Navy si registrerebbe nelle ultime ore un’attività frenetica: un ponte aereo costante di cargo militari (molti dei quali provenienti dall’hub logistico di Creta) e il decollo di velivoli spia, tra cui i sofisticati P-8A Poseidon, avvistati in missione verso il Mediterraneo Orientale già nelle prime fasi dell’attacco di sabato. A coordinare questa imponente macchina bellica è il Muos, l’infrastruttura di Niscemi essenziale per garantire le comunicazioni globali tra droni, sottomarini e truppe statunitensi.

Il massiccio coinvolgimento delle basi siciliane ha però sollevato un polverone politico a Roma. I capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Esteri e Difesa (Maiorino, Silvestri e Lomuti) hanno chiesto un’informativa urgente al Ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’obiettivo è fare luce sul reale grado di esposizione del territorio italiano e sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale derivanti dal supporto logistico fornito alle operazioni USA contro Teheran.

News suggerite per te:

  1. Venti di guerra sul Mediterraneo: Sigonella in massima allerta dopo l’attacco all’Iran
  2. Wizz Air apre base a Palermo: due aerei, 10 rotte e voli a partire da 14,99 euro
  3. Domani attivo il nuovo autovelox sulla Statale 113: dove si trova e come funziona
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Marzo di proteste, aerei e bus a rischio in tutta Italia e in Sicilia
Cronaca
Operai RAP durante la rimozione vampe
Vampe di San Giuseppe allo Zen, gli operai vengono minacciati mentre raccolgono la legna
Cronaca In primo piano
Da Palermo a Dubai nel mezzo di una guerra: «Ho aperto casa a 14 italiani, da brava palermitana»
Cronaca
Terrore a Palermo, studente fermato e rapinato con un coltello mentre torna a casa
Cronaca
A Casa Sanremo Writers la scrittrice siciliana Giusi Russo presenta in anteprima il suo terzo romanzo
Comunicati stampa