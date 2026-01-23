Dramma sul lavoro a Palermo, operaio precipita da un’impalcatura e muore, aveva 40 anni

Tragedia sul lavoro a Palermo, dove un operaio di 40 anni ha perso la vita dopo una caduta da un’impalcatura all’interno di un capannone industriale. La vittima è Alessio La Targia, impegnato in alcuni interventi di manutenzione in una ditta di via Emiro Giafar, nella zona sud della città.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato mentre stava effettuando delle riparazioni. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi di lavoro, che hanno richiesto l’arrivo dei soccorsi. Avviate le indagini da parte dei carabinieri, insieme ai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, per chiarire la dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti sono ora concentrati sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere e sulla regolarità del rapporto di lavoro dell’operaio. La vittima lascia la moglie e due figli. L’ennesimo dramma che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.