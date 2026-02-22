Meteo Sicilia, la primavera bussa alla porta: temperature in risalita e mari calmi

Con il transito dell’ultima perturbazione, registrato nella giornata di venerdì, si chiude definitivamente

una lunga stagione di maltempo che ha interessato la Sicilia per settimane. Una serie di impulsi instabili

provenienti dall’Atlantico centro-settentrionale ha determinato condizioni di tempo perturbato, con venti

intensi e precipitazioni abbondanti che, su molte aree dell’isola, hanno fatto registrare accumuli pluviometrici

ben superiori alla media stagionale. Un fatto positivo che ha contribuito ad allentare, almeno temporaneamente,

la morsa della siccità che negli ultimi anni ha messo in ginocchio la regione.

Danni e disagi: il rovescio della medaglia del maltempo

Non tutto, tuttavia, è andato per il verso giusto. Le piogge intense hanno provocato frane, smottamenti

e mareggiate lungo le coste, causando disagi e danni in diverse aree del territorio siciliano. Un prezzo

inevitabile che si accompagna spesso ai periodi di piogge prolungate e concentrate.

L’anticiclone subtropicale riprende il controllo: stabilità e caldo fuori stagione

A partire da questo fine settimana lo scenario meteorologico cambierà radicalmente. Il flusso perturbato

atlantico tenderà a scorrere su latitudini più settentrionali, lasciando campo libero a un robusto anticiclone

di origine subtropicale in risalita verso il Mediterraneo centrale. La conseguenza diretta sarà una decisa

stabilizzazione del tempo, accompagnata da un sensibile aumento delle temperature che riporterà valori

termici degni di un anticipo di primavera.

Previsioni nel dettaglio: cosa succederà nei prossimi giorni

Lunedì 23 febbraio: cielo sereno, temperature in aumento

La settimana si aprirà sotto buoni auspici. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno

o al più poco nuvoloso sulla maggior parte della regione. Unica eccezione il settore occidentale dell’isola,

dove nel corso del pomeriggio potrebbe verificarsi un temporaneo aumento della nuvolosità. I venti si

manterranno deboli dai quadranti occidentali, i mari generalmente poco mossi. Le temperature inizieranno

a salire in modo graduale ma percettibile.

Martedì 24 febbraio: prevalenza di sole, qualche nuvola sul Tirreno e sull’ovest

Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da un’ampia prevalenza di sereno su gran parte della Sicilia.

Qualche addensamento nuvoloso potrà interessare il versante tirrenico e le zone occidentali dell’isola,

senza tuttavia portare precipitazioni. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, con possibili

rinforzi locali sul Canale di Sicilia, che potrà risultare temporaneamente mosso. Le temperature continueranno

a salire, avvicinandosi ulteriormente ai valori tipici del periodo primaverile.

Mercoledì 25 febbraio: stabilità confermata, lieve aumento termico

Il terzo giorno della settimana confermera il trend positivo. Le condizioni di tempo stabile e soleggiato

si estenderanno a quasi tutto il territorio regionale, ad eccezione del settore tirrenico e delle aree

occidentali dove il cielo potrà risultare temporaneamente nuvoloso. I venti saranno deboli e di direzione

variabile, con una debole componente nord-orientale lungo lo Ionio e il Canale di Sicilia. I mari si

presenteranno poco mossi, localmente mosso potrà risultare il mar Ionio al largo. Le temperature

registreranno un ulteriore lieve incremento.