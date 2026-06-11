Economia

Terna cerca 19 studenti a Palermo: master gratuito e assunzione garantita

di Redazione Web
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Terna ha presentato, presso l’Aula Giuseppe Capitò dell’Università degli Studi di Palermo, la quinta edizione del Master di II Livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli Atenei di Palermo, Cagliari e Salerno.

Nel corso delle quattro edizioni precedenti, il Master ha registrato risultati positivi, sia per l’elevato numero di candidature ricevute sia per l’efficacia del programma nel formare, attraverso un percorso altamente qualificante, le professionalità richieste dalla transizione energetica. Un riscontro concreto dell’impatto del Tyrrhenian Lab, che evidenzia il ruolo strategico del Sud Italia per l’azienda, considerato un territorio ad alto potenziale per lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione delle competenze.

Per gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti illustrati nel bando sarà dunque possibile, entro il 1° settembre, presentare domanda di ammissione al Master, che inizierà nel mese di novembre e sarà composto di undici moduli per un totale di 60 crediti formativi.

Finanziato da Terna, il corso prevede una formazione strutturata in moduli, arricchita da laboratori di programmazione e attività pratiche sul campo.

Al conseguimento del Titolo di Master II Livello, finalizzato alla formazione di figure con competenze ingegneristiche, informatiche e statistiche, i 19 studenti selezionati riceveranno da Terna una lettera di impegno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Saranno quindi inseriti nelle sedi territoriali aziendali operando in qualità di esperti su tecnologie digitali a supporto della gestione del sistema elettrico e della transizione energetica.

Il progetto Tyrrhenian Lab ha l’obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di circa 970 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l’integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili

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