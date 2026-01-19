Allerta meteo arancione: Lagalla chiude scuole, parchi e cimiteri: mobilitate squadre d’emergenza

Scuole chiuse a Palermo domani 20 gennaio. A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile per la giornata di domani, il sindaco Roberto Lagalla ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville e dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli impianti sportivi all’aperto e della Riserva naturale di Monte Pellegrino. La decisione è stata adottata per tutelare l’incolumità dei cittadini alla luce delle condizioni meteorologiche avverse previste.

«Si tratta di una decisione necessaria – dichiara il sindaco – non solo per le piogge intense annunciate, ma soprattutto per le forti raffiche di vento previste, che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza delle persone. La tutela dell’incolumità pubblica viene prima di tutto. Invito pertanto i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, adottando comportamenti prudenti e responsabili».

In attuazione della direttiva del sindaco, relativa all’attivazione di tutte le procedure previste in caso di allerta meteo, sono già operative sul territorio le squadre di AMAP, impegnate nel monitoraggio della rete idrica e fognaria, e il personale di RESET, che ha predisposto un articolato piano di presidio su tutte le circoscrizioni cittadine.

Nel dettaglio, RESET ha attivato circa 130 unità operative nella fascia oraria 6.30–14.00 e 22 unità nella fascia 14.00–18.00, distribuite su tutte le circoscrizioni. A supporto delle attività di controllo e prevenzione sono inoltre pronte 11 pattuglie di Protezione civile, con particolare attenzione ai punti più sensibili del territorio.

«I numeri messi in campo dimostrano un grande sforzo organizzativo e una risposta immediata dell’Amministrazione – commenta l’assessore al Verde e alla Protezione civile Pietro Alongi – Parliamo di oltre 150 operatori complessivamente impegnati nelle diverse fasce orarie, distribuiti in modo capillare in tutta la città, insieme alle pattuglie della Protezione civile che presidieranno le aree a maggiore criticità. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e intervenire tempestivamente in caso di necessità».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo, mantenendo attivo il coordinamento con la Protezione civile e tutte le strutture operative coinvolte, e invita la cittadinanza a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali.