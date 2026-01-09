Cronaca

SuperEnalotto, colpo grosso a Palermo: vinti oltre 64mila euro

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La Sicilia torna a festeggiare con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 8 gennaio è stato centrato un “5” da 64.048,75 euro a Palermo. Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata presso il punto vendita Tabacchi di via Francesco Scaduto 2/A.

Un colpo che riaccende l’attenzione sul concorso, in un momento in cui il montepremi continua a crescere. L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, risale infatti al 22 maggio 2024 ed è stato centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Per la prossima estrazione, in programma venerdì 9 gennaio, il jackpot sale a quota 102,9 milioni di euro, confermandosi tra i più alti d’Europa. Palermo intanto incassa una vincita importante, che si aggiunge alla lunga lista di premi distribuiti dal SuperEnalotto sul territorio nazionale.

News suggerite per te:

  1. Colpo grosso nel Palermitano, vinti 200mila euro subito e una casa con VinciCasa
  2. La fortuna bacia il Palermitano, vinti 83mila euro al SuperEnalotto
  3. A Palermo centrato il 5 al SuperEnalotto
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Sparatoria all’Uditore nella notte di Capodanno: dieci proiettili nelle case
Cronaca
Palermo, finti finanzieri si fanno aprire la cassaforte e derubano anziana, bottino da 100 mila euro
Cronaca
Delia Buglisi, doppio sold out in Sicilia: boom di pubblico a Catania e Palermo
Comunicati stampa
Arresto cardiaco fulminante, trovato un uomo deceduto in casa
Cronaca
Palermo, baby gang aggredisce negoziante al centro commerciale Guadagna dopo rapina: arrestati 2 minorenni
Cronaca