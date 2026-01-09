SuperEnalotto, colpo grosso a Palermo: vinti oltre 64mila euro

La Sicilia torna a festeggiare con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 8 gennaio è stato centrato un “5” da 64.048,75 euro a Palermo. Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata presso il punto vendita Tabacchi di via Francesco Scaduto 2/A.
Un colpo che riaccende l’attenzione sul concorso, in un momento in cui il montepremi continua a crescere. L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, risale infatti al 22 maggio 2024 ed è stato centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Per la prossima estrazione, in programma venerdì 9 gennaio, il jackpot sale a quota 102,9 milioni di euro, confermandosi tra i più alti d’Europa. Palermo intanto incassa una vincita importante, che si aggiunge alla lunga lista di premi distribuiti dal SuperEnalotto sul territorio nazionale.