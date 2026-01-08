Tragedia sul lavoro in Sicilia, operaio 69enne precipita da quattro metri e muore

La Sicilia piange un’altra vittima sul lavoro. Un operaio di 69 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un capannone di un’impresa specializzata nella produzione di materiali per l’edilizia a Valdina, nel Messinese. Il drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle ore 15. L’uomo stava effettuando operazioni di saldatura su strutture metalliche quando è precipitato nel vuoto.

Immediato l’arrivo sul luogo dell’incidente dell’équipe medica del 118, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La vittima era originaria della Campania. Sono ora in corso gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma dei carabinieri di Milazzo, che operano in collaborazione con lo Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza.