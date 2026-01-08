Nebrodi sommersi dalla neve: Città Metropolitana al lavoro per liberare le strade

La Città Metropolitana di Messina è intervenuta con tempestività per fronteggiare l’emergenza causata dalle abbondanti nevicate e dalle forti raffiche di vento che hanno interessato nelle ultime ore diverse aree del territorio provinciale, in particolare le zone montane dei Nebrodi. Gli interventi hanno riguardato in modo prioritario la viabilità provinciale, con l’impiego di mezzi spazzaneve per garantire la percorribilità e la sicurezza delle strade maggiormente colpite.

In particolare, le operazioni di sgombero neve sono state effettuate lungo la Strada Provinciale 166 “Portella Bufali”, sulla S.P. 167 di Ancipa, ricadenti nei territori comunali di Cesarò e San Teodoro, sulla S.P. 110 Montalbano-Polverello e sulla S.P. 168 Caronia–Capizzi, arteria strategica per i collegamenti tra i versanti tirrenico e interno.

Parallelamente, a causa del forte vento che ha colpito l’area, si sono resi necessari interventi urgenti di rimozione di alberi abbattuti sulla carreggiata. In particolare, sulla Strada Provinciale 45 “Curcuraci – 4 Masse” le squadre operative della Città Metropolitana hanno provveduto alla rimozione di tre alberi caduti a causa delle raffiche, ripristinando in tempi rapidi le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare.

Le attività sono state coordinate dal personale tecnico dell’Ente, in costante raccordo con i Comuni interessati e con le strutture di protezione civile, al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e prevenire situazioni di pericolo. «La Città Metropolitana di Messina ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di risposta nelle situazioni di emergenza – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile –. Grazie al lavoro sinergico dei nostri uffici e delle squadre operative sul territorio, siamo riusciti a garantire la sicurezza della viabilità e l’assistenza alle comunità colpite dal maltempo. Continueremo a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo per intervenire tempestivamente laddove necessario».

Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che ha sottolineato: «Gli interventi effettuati rientrano in un piano di emergenza già collaudato, che consente di attivare rapidamente uomini e mezzi. La priorità è stata assicurare la transitabilità delle strade provinciali e rimuovere ogni elemento di rischio, come gli alberi caduti, per tutelare l’incolumità dei cittadini».

La Città Metropolitana di Messina resta operativa e vigile, pronta a intervenire anche nelle prossime ore qualora le condizioni meteorologiche dovessero ulteriormente peggiorare.