Gravissimo incidente tra Palermo e Ficarazzi, 7 feriti

La statale 113, arteria cruciale che collega Ficarazzi al capoluogo siciliano, è rimasta interdetta al traffico per diverse ore a causa di un grave sinistro stradale verificatosi in serata. Il violento impatto, avvenuto intorno alle 20:00 nei pressi del ristorante Martorana in via Messina Marina, ha coinvolto tre automobili: una Fiat 500L, una Seat Marbella e una microcar.

L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo del sinistro si sono precipitati i pompieri del distaccamento di Brancaccio insieme a numerose équipe mediche del servizio di emergenza sanitaria. Il bilancio provvisorio parla di sette persone rimaste ferite nell’impatto, tutte trasferite d’urgenza presso le strutture ospedaliere del palermitano per ricevere le necessarie cure mediche.

Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto, hanno provveduto a sbarrare completamente il tratto stradale interessato dal sinistro, sia per permettere le delicate operazioni di soccorso che per mettere in sicurezza l’intera area. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti tecnici del caso per fare piena luce sulla sequenza degli eventi che hanno portato al violento scontro.

La chiusura della statale ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico dell’intera zona, con lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti. La situazione resta in evoluzione.

Foto Ficarazzi Blog