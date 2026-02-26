Cronaca

Trovato morto in casa a Ficarazzi: la vittima è Luigi Bellanca, 54 anni, titolare dell’American bar

La comunità di Ficarazzi è sotto shock per la scomparsa di Luigi Bellanca, 54 anni, conosciuto da tutti come “Gigino”, storico gestore dell’American bar di corso Umberto. L’uomo è stato trovato privo di vita nella propria casa, lasciando attoniti amici, conoscenti e l’intera cittadina.

A esprimere il dolore collettivo è il consigliere provinciale Francesco Paolo Martorana, che lo conosceva da tempo: «È una perdita enorme e inspiegabile per tutta la comunità di Ficarazzi. Gigino era un amico, una persona semplice e generosa. Proprio oggi lo aspettavo nel mio studio per definire i dettagli del suo matrimonio, la cui data era già stata fissata. Se stava attraversando un momento difficile, avrebbe potuto contare su di noi».

Bellanca era una figura molto presente nella vita sociale del paese. Cattolico praticante, aveva partecipato per anni all’organizzazione della Via Crucis presso la parrocchia di Sant’Atanasio, dove era considerato uno degli animatori più attivi.

Il sindaco Giovanni Giallombardo ha espresso, a nome proprio e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore.

