Dramma a Corleone, giovane trovato senza vita in casa

Tragedia a Corleone, in provincia di Palermo. Un giovane è stato trovato senza vita nella propria abitazione. La notizia si è subito diffusa in paese, lasciando sgomento e dolore tra familiari, amici e conoscenti.

Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di terzi.

“L’Amministrazione Comunale esprime cordoglio per quanto accaduto. A nome della Città, si rinnova un sentimento di vicinanza e solidarietà, nel rispetto del dolore che ha colpito la comunità”. Questa una nota dell’amministrazione comunale di Corleone.

