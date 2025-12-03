Cronaca

Tragedia a Palermo, trovato senza vita l’uomo scomparso a Monte Pellegrino

di Redazione Web
Hanno un esito nefasto le ricerche dell’uomo scomparso a Monte Pellegrino. Dalle 3.00 di questa notte, diverse squadre VVF stanno intervenendo su Monte Pellegrino per una ricerca persona, un uomo di 57 anni, a seguito di richiesta pervenuta dai Carabinieri. Alle 12.45 circa, grazie all’intervento del personale SAPR (dotati di aerei a pilotaggio remoto – droni), è stato individuato il corpo senza vita dell’uomo, e le coordinate sono state mandate all’UCL (Unità di Comando Locale) che le ha diffuse alle squadre di terra per raggiungere la posizione.

Si sta valutando l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per il recupero della salma, data la zona impervia del ritrovamento. Oltre al personale dei Vigili del Fuoco, intervenuto con il nucleo cinofili, il nucleo SAF e le squadre di ricerca terrestri, sono intervenuti anche carabinieri e soccorso alpino.

