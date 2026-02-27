Muore a 50 anni Rosalia Lentini: era agente immobiliare e sales manager di Sotheby’s Sicily

Un dolore profondo ha attraversato la comunità di Alcamo, nel Trapanese, con la scomparsa di Rosalia Lentini, 50 anni, stroncata da una malattia inesorabile. Agente immobiliare e mediatrice linguistica, Rosalia era una figura ben radicata nel tessuto sociale e professionale della città.

Negli ultimi mesi della sua vita aveva intrapreso una nuova avventura professionale: da dicembre 2024 ricopriva il ruolo di sales manager per Sotheby’s Realty Italy Sicily, società specializzata nella compravendita di immobili d’eccellenza — residenze di pregio, ville fronte mare e dimore storiche di alto valore.

Oltre alla carriera, Rosalia aveva una passione viscerale per il padel, sport che praticava con entusiasmo e che la legava al marito Fabrizio, proprietario del Padel Club Alcamo. Era il capitano della squadra femminile, e il club l’ha ricordata con parole cariche di affetto: «Ci ha lasciato una meravigliosa giocatrice. La vogliamo ricordare in campo, con la sua eleganza».

Anche l’Alcamo Academy, società calcistica locale, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, unendosi al coro di messaggi di cordoglio che nelle ore successive hanno invaso i social network.

Tra le testimonianze più toccanti spicca quella dello zio Enzo Micati: «Mia cara nipote, troppo presto ci hai lasciato. Non eravamo pronti a salutarti, ma promettiamo di non dimenticarti. Sei andata via in un soffio, lasciando un vuoto immenso».

L’amica Giorgia Abbate ha affidato ai social un ricordo intimo e straziante: «Averti incontrato è un onore. Porterò con me le nostre chiacchierate, le confidenze da donna a donna, da mamma a mamma. Oggi sono io a scriverti “mi manchi”, Ro».

I colleghi di Panorama Immobiliare l’hanno salutata con stima e gratitudine: «Sei stata prima un’amica e poi una collega straordinaria. La tua lealtà, la tua bontà e la tua dedizione al lavoro resteranno un esempio per tutti noi».

Rosalia Lentini lascia il marito Fabrizio e due figli.