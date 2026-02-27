Cronaca

​Svolta nei cieli siciliani: al via il test Aeroitalia per i cani di grossa taglia in cabina

Il trasporto aereo pet-friendly segna un nuovo traguardo all’aeroporto “Falcone Borsellino”. Per la prima volta, due cani di taglia superiore ai consueti standard di cabina hanno viaggiato accanto ai propri padroni su un volo di linea. Il test, denominato “family dog”, è stato condotto dalla compagnia Aeroitalia sulla rotta Palermo-Roma, aprendo potenzialmente la strada a una gestione più inclusiva degli animali domestici a bordo.

​I pionieri di questa sperimentazione sono Ross, un Cirneco dell’Etna di 15,5 chilogrammi, ed Evangelista (Evan), un Setter inglese di 28 chilogrammi. Accompagnati rispettivamente da Marcello Marchetti e Adriano Checcucci, i due animali hanno superato regolarmente le procedure di check-in e i controlli di sicurezza, imbarcandosi al gate A18 del volo XZ2712.

​Il volo, decollato alle 12:55, ha visto i due passeggeri a quattro zampe sistemati nelle file 18 e 33. La sperimentazione mira a valutare la fattibilità del trasporto in cabina per animali di fascia media e grande (dagli 8 ai 30 chilogrammi), superando il limite tradizionale che solitamente relega i cani di questa stazza nella stiva. Il successo di questa prova tecnica rappresenta un segnale importante per i viaggiatori che richiedono soluzioni di viaggio meno stressanti per i propri animali.

