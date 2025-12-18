Meteo

Maltempo in Sicilia: allerta gialla, depressione afro-mediterranea in arrivo

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, venerdì 19 dicembre 2025, con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

L’allerta gialla interesserà gran parte dell’Isola, mentre nelle zone settentrionali occidentali e centrali rimarrà di livello verde, quindi con criticità ordinaria.

A causare il peggioramento sarà una depressione di origine afro-mediterranea che nella tarda serata di venerdì e nella notte tra venerdì e sabato porterà precipitazioni diffuse. I fenomeni più intensi sono previsti proprio nelle ore notturne e nella mattinata di sabato, per poi attenuarsi gradualmente nel corso del pomeriggio e della sera.

Particolare attenzione va riservata ai venti, che subiranno un ulteriore rinforzo soprattutto sui bacini meridionali dell’Isola. Le raffiche più forti renderanno il mare molto mosso o localmente agitato, mentre il basso Tirreno dovrebbe mantenersi relativamente più calmo, con moto ondoso poco mosso.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali, in particolare nelle aree soggette a maggior rischio idrogeologico.

