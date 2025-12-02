Dramma a Palermo: scooter contro auto all’incrocio, un giovane lotta tra la vita al Buccheri La Ferla

Gravissimo incidente stradale nel quartiere Romagnolo di Palermo. Un ragazzo di soli 19 anni, identificato con le iniziali G.F., sta lottando tra la vita in seguito a una collisione avvenuta in viale dei Picciotti. Il giovane, che si trovava alla guida di uno scooter Honda SH 300 e procedeva verso via Diaz, è rimasto ferito in modo serio nello scontro con un’automobile.

L’incidente si è verificato all’incrocio con via Salvatore Cappello. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter è entrato in collisione con una Hyundai Tucson condotta da una donna di 42 anni (S.C.), proveniente da via Messina Marine. L’urto è stato tremendo: il diciannovenne è stato disarcionato dal mezzo a due ruote, rovinando violentemente sull’asfalto e riportando politraumi diffusi su tutto il corpo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo trasportandolo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Buccheri La Ferla. Attualmente il giovane si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva con la prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi di rito. L’attenzione degli investigatori è focalizzata sull’impianto semaforico che regola l’intersezione tra via Cappello e viale dei Picciotti: il sospetto è che uno dei due veicoli abbia impegnato l’incrocio nonostante il segnale rosso. Per chiarire le responsabilità, la Polizia Municipale sta acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.