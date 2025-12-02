Cronaca

Dramma a Palermo: scooter contro auto all’incrocio, un giovane lotta tra la vita al Buccheri La Ferla

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Gravissimo incidente stradale nel quartiere Romagnolo di Palermo. Un ragazzo di soli 19 anni, identificato con le iniziali G.F., sta lottando tra la vita in seguito a una collisione avvenuta in viale dei Picciotti. Il giovane, che si trovava alla guida di uno scooter Honda SH 300 e procedeva verso via Diaz, è rimasto ferito in modo serio nello scontro con un’automobile.

L’incidente si è verificato all’incrocio con via Salvatore Cappello. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter è entrato in collisione con una Hyundai Tucson condotta da una donna di 42 anni (S.C.), proveniente da via Messina Marine. L’urto è stato tremendo: il diciannovenne è stato disarcionato dal mezzo a due ruote, rovinando violentemente sull’asfalto e riportando politraumi diffusi su tutto il corpo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo trasportandolo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Buccheri La Ferla. Attualmente il giovane si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva con la prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi di rito. L’attenzione degli investigatori è focalizzata sull’impianto semaforico che regola l’intersezione tra via Cappello e viale dei Picciotti: il sospetto è che uno dei due veicoli abbia impegnato l’incrocio nonostante il segnale rosso. Per chiarire le responsabilità, la Polizia Municipale sta acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

News suggerite per te:

  1. Tragedia a Palermo, pullman investe una 25enne incinta: deceduta al Buccheri La Ferla
  2. Palermo, schianto tra scooter e auto: un 25enne lotta per la vita
  3. Nuova tragedia nel Palermitano, lite finisce a coltellate: un giovane lotta tra la vita e la morte in ospedale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Sold out al Teatro Garibaldi di Modica per La Traviata diretta dal Maestro Francesco Di Mauro
Comunicati stampa
Pensionata di 77 anni ruba in un supermercato del Palermitano: denunciata
Cronaca
Ipertrofia prostatica, al Giglio di Cefalù corso su tecnica innovativa con laser
Salute e Sanità
Palermo, puntano una pistola contro gli automobilisti in via Leonardo da Vinci: denunciati 2 ventenni
Cronaca
Tragedia in Sicilia, muore a 16 anni dopo un malore: addio a Elysea
Cronaca