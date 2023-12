Dramma al Buccheri La Ferla, bimba di 7 anni muore dopo febbre alta

Palermo – Una terribile tragedia si è consumata nelle scorse ore a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove una bambina di soli 7 anni, Aurora Filiberto, è morta presso l’ospedale Buccheri La Ferla dove era stata portata d’urgenza dai genitori per una febbre molto alta che non accennava a diminuire.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola aveva iniziato a stare male il giorno precedente, quando aveva manifestato i sintomi di quella che sembrava una normale influenza stagionale, con febbre e malessere generale. Nonostante la somministrazione di antipiretici, tuttavia, la sua temperatura corporea continuava a rimanere molto elevata, oltre i 40°. Preoccupati, i genitori hanno così deciso di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, sperando in una rapida diagnosi e cure appropriate. Ma purtroppo, una volta giunta in ospedale, il cuore della bambina ha cessato di battere, nonostante i disperati tentativi di rianimazione del personale medico.

I medici, in accordo con i genitori della piccola, hanno disposto l’autopsia per cercare di far luce sulle cause del decesso. Da una prima analisi pare che la bambina non soffrisse di alcuna patologia pregressa, ed era sempre stata in buona salute. L’ipotesi più accreditata è che possa essere stata colpita da una forma virulenta e aggressiva di influenza, come una meningite o una sepsi, che in poche ore ne ha causato il decesso. Ma saranno necessari ulteriori esami autoptici e di laboratorio per confermare questa diagnosi.