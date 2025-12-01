Incidente a Monreale, auto si ribalta in circonvallazione: muore un uomo FOTO

Monreale – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, si è verificato un drammatico incidente stradale sulla circonvallazione di Monreale, nei pressi del mobilificio Fiore. A perdere la vita un uomo di 74 anni, originario della cittadina normanna, che viaggiava a bordo di una Fiat 500X.

Stando a quanto emerso dalle prime verifiche, l’anziano automobilista stava procedendo a velocità moderata quando ha effettuato il sorpasso di due vetture. Subito dopo la manovra, però, avrebbe improvvisamente perso il controllo della 500X, andando a collidere contro un veicolo in sosta e capottandosi.

Quando i mezzi di soccorso sono giunti sul luogo dell’incidente, per l’uomo non c’era più nulla da fare: i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile malore improvviso che potrebbe aver colto l’anziano proprio mentre si trovava al volante, causandogli la perdita di controllo del mezzo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.

Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato, del personale sanitario e dei carabinieri della locale Compagnia, incaricati di eseguire i rilievi necessari per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.