Controlli sulla statale 624 a San Giuseppe Jato: autovelox verifica assicurazione e revisione

La Polizia Municipale di San Giuseppe Jato ha avviato controlli mirati sulla copertura assicurativa e sulle revisioni dei veicoli in transito sulla SS 624. L’amministrazione comunale ha diffuso le immagini degli agenti operativi lungo l’importante arteria, spesso teatro di gravi sinistri durante l’anno.

Non è più sufficiente osservare i limiti di velocità: adesso chi percorre la Palermo-Sciacca dovrà prestare attenzione ad essere in regola anche con la polizza assicurativa e la revisione periodica del mezzo. Sulla strada statale 624, infatti, nel territorio di San Giuseppe Jato, l’Ente ha predisposto un sistema di monitoraggio che, tramite il consueto autovelox, rilevando il numero di targa, verificherà contestualmente se i veicoli sono coperti da responsabilità civile e se la revisione è in corso di validità.

Il dispositivo, che oltre a sanzionare chi oltrepasserà il limite di 90 chilometri orari effettuerà uno screening approfondito su auto e moto, è posizionato al chilometro 25,800 della statale, in entrambi i sensi di marcia. Il rilevatore è stato riattivato lo scorso febbraio dopo un periodo di inattività. Risale a ieri, invece, l’avviso firmato dal comandante della Polizia Municipale, Vito Ales, pubblicato sul portale del Comune: “È operativo il sistema di controllo per le assicurazioni e le revisioni dei veicoli”, comunica il capo dei vigili.

Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, chi circola con la revisione scaduta rischia un’ammenda compresa tra 173 e 694 euro. La mancata copertura assicurativa è punita con sanzioni che oscillano tra gli 866 e i 3.464 euro. Per quanto concerne l’eccesso di velocità, le multe variano dai 42 ai 173 euro per chi supera il limite fino a 10 chilometri orari, potendo arrivare fino a 4.000 euro per chi viola la soglia consentita di oltre 60 chilometri orari.