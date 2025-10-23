Corruzione, altro arresto a Palermo: finisce in manette un funzionario della Regione Siciliana

Un funzionario della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana è stato arrestato a Palermo dalla Guardia di Finanza. Antonio Librizzi è stato fermato in flagranza di reato mentre riceveva una tangente di mille euro da un imprenditore.

L’indagine è partita dalla denuncia dello stesso imprenditore, stanco delle continue richieste di denaro. Il funzionario è ora accusato di concussione. Si tratta del secondo arresto per tangenti a Palermo in pochi giorni. Un caso simile ha coinvolto di recente un funzionario dell’Asp, fermato dalla squadra mobile.

Questa mattina i finanzieri hanno perquisito gli uffici della Soprintendenza in via Lungarini a Palermo.

“Siamo tutti sconvolti”, commenta il professore Ferdinando Maurici. “Fino a questa mattina per noi il geometra Librizzi era un gran lavoratore, una persona intelligente e capace”. Librizzi curava la parte amministrativa e la manutenzione degli uffici della Soprintendenza. Per l’assessorato ai Beni Culturali ricopriva anche il ruolo di responsabile unico del procedimento per l’organizzazione di alcuni eventi.