CronacaIn primo piano

Corruzione, altro arresto a Palermo: finisce in manette un funzionario della Regione Siciliana

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un funzionario della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana è stato arrestato a Palermo dalla Guardia di Finanza. Antonio Librizzi è stato fermato in flagranza di reato mentre riceveva una tangente di mille euro da un imprenditore.

L’indagine è partita dalla denuncia dello stesso imprenditore, stanco delle continue richieste di denaro. Il funzionario è ora accusato di concussione. Si tratta del secondo arresto per tangenti a Palermo in pochi giorni. Un caso simile ha coinvolto di recente un funzionario dell’Asp, fermato dalla squadra mobile.

Questa mattina i finanzieri hanno perquisito gli uffici della Soprintendenza in via Lungarini a Palermo.

“Siamo tutti sconvolti”, commenta il professore Ferdinando Maurici. “Fino a questa mattina per noi il geometra Librizzi era un gran lavoratore, una persona intelligente e capace”. Librizzi curava la parte amministrativa e la manutenzione degli uffici della Soprintendenza. Per l’assessorato ai Beni Culturali ricopriva anche il ruolo di responsabile unico del procedimento per l’organizzazione di alcuni eventi.

News suggerite per te:

  1. Corruzione a Palermo, busta con 2 mila euro all’Asp: arrestati dirigente e commercialista
  2. Lavoro, il Comune di Monreale assume: 5 posti fissi come funzionario, come candidarsi
  3. Follia in viale Regione: lite in autostrada finisce con una rapina, arrestati padre e 3 figli
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

È ufficiale, a Palermo apre lo svincolo Brancaccio-Forum sulla Palermo-Catania
Cronaca
Accredito Carta Dedicata a Te 2025, non tutti lo riceveranno, chi è escluso
Economia&Lavoro
Si è spento Santo Castronovo, anima della storica trattoria Don Ciccio di Bagheria
Cronaca Enogastronomia
Il Policlinico Giaccone eccellenza europea per l’oncologia: rinnovato il premio internazionale
Salute e Sanità
Meteo, in arrivo vento forte e piogge: allerta in Sicilia dalla serata di giovedì
Meteo