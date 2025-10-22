Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 nel Canale di Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 21:51 di questa sera nel Canale di Sicilia. Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato in mare aperto, a una profondità di 27 chilometri. Data la posizione e la magnitudo contenuta, il sisma non è stato avvertito sulla costa siciliana e non si segnala alcun tipo di allarme.