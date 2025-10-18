CronacaIn primo piano

Guidati da minorenni e pregiudicati senza casco e Rca, sequestrati scooter elettrici a Monreale

di Gaetano Ferraro
Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri del Gruppo di Monreale nella serata del 17 ottobre. Le pattuglie hanno presidato le principali arterie cittadine con un obiettivo preciso: mettere un freno alle violazioni del Codice della strada, in particolare all’uso di scooter elettrici non in regola. Nel mirino mezzi privi di assicurazione e documenti, spesso condotti da minorenni senza casco.

I controlli si sono concentrati nelle aree più frequentate dai giovani, con sequestri soprattutto nella zona del Canale. Secondo quanto riferito, il fenomeno è ormai una criticità stabile: oltre ai ragazzini indisciplinati, a sfruttare questi veicoli sarebbero anche soggetti con precedenti, che si muovono indisturbati grazie all’assenza di targa e all’impossibilità di una rapida identificazione.

L’Arma annuncia che le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, con nuove operazioni mirate per arginare una pratica ritenuta pericolosa per la sicurezza stradale e l’ordine pubblico.

