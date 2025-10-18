Guidati da minorenni e pregiudicati senza casco e Rca, sequestrati scooter elettrici a Monreale

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri del Gruppo di Monreale nella serata del 17 ottobre. Le pattuglie hanno presidato le principali arterie cittadine con un obiettivo preciso: mettere un freno alle violazioni del Codice della strada, in particolare all’uso di scooter elettrici non in regola. Nel mirino mezzi privi di assicurazione e documenti, spesso condotti da minorenni senza casco.

I controlli si sono concentrati nelle aree più frequentate dai giovani, con sequestri soprattutto nella zona del Canale. Secondo quanto riferito, il fenomeno è ormai una criticità stabile: oltre ai ragazzini indisciplinati, a sfruttare questi veicoli sarebbero anche soggetti con precedenti, che si muovono indisturbati grazie all’assenza di targa e all’impossibilità di una rapida identificazione.

L’Arma annuncia che le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, con nuove operazioni mirate per arginare una pratica ritenuta pericolosa per la sicurezza stradale e l’ordine pubblico.