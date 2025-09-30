La Sicilia è sempre più tropicale, Chiquita avvia la prima coltivazione di banane sull’Isola

Un nuovo capitolo per l’agricoltura italiana si apre in Sicilia, un capitolo dal sapore esotico e dalle implicazioni profonde. La multinazionale statunitense Chiquita, leader mondiale nella produzione di banane, ha ufficialmente annunciato l’avvio della sua prima coltivazione in territorio italiano, scegliendo come culla per questo ambizioso progetto l’area di Marina di Ragusa. Questa mossa segna un punto di svolta non solo per l’economia agricola dell’isola, ma anche come evidente segnale degli effetti tangibili del cambiamento climatico sul nostro territorio. Così, dopo il mango e il caffè, la Sicilia diventa anche terreno fertile per le piantagioni di banane.

Un gigante americano sceglie la Sicilia

La decisione di Chiquita di investire in Sicilia non è casuale, ma il risultato di un’attenta osservazione delle mutate condizioni climatiche. L’isola, un tempo culla del Mediterraneo, sta vivendo una transizione verso un clima sempre più simile a quello tropicale, con un aumento delle temperature medie che rende i suoi terreni fertili e adatti a colture tradizionalmente relegate a latitudini sudamericane o asiatiche. Questo fenomeno, sebbene preoccupante su scala globale, apre scenari inaspettati per l’agricoltura locale. L’arrivo di un colosso come Chiquita, con sede in Florida, conferma che questa tendenza è ormai un dato di fatto consolidato, tanto da attrarre investimenti di caratura internazionale. La Sicilia, quindi, si afferma come una nuova frontiera per frutti esotici, un percorso già tracciato con successo da coltivazioni di mango e avocado, ormai parte integrante del paesaggio agricolo, e persino da esperimenti pionieristici come la piantagione di caffè di Morettino a Palermo.

Il progetto a Ragusa: banane biologiche dal 2026

Il progetto siciliano di Chiquita prenderà il via concreto già da questo ottobre, con la messa a dimora di ben 20.000 piante di banane della varietà Cavendish, la più consumata al mondo. L’operazione avverrà in stretta collaborazione con la cooperativa agricola locale Alba Bio, un partner strategico che garantirà un approccio biologico all’intera filiera produttiva. L’obiettivo è ambizioso: portare sulle tavole dei consumatori le prime banane italiane con il celebre bollino blu a partire dal 2026. Sebbene in Sicilia esistessero già piccole coltivazioni di banane gestite da produttori locali, l’ingresso di Chiquita rappresenta un salto di scala epocale, capace di trasformare una produzione di nicchia in un’operazione industriale strutturata.

Una svolta “a chilometro zero” per la banana

Uno degli aspetti più positivi di questa iniziativa è senza dubbio l’impatto ambientale. La coltivazione locale delle banane permetterà una drastica riduzione dell’inquinamento legato ai lunghi trasporti intercontinentali. Le banane, tradizionalmente uno dei frutti con la più alta impronta di carbonio a causa dei viaggi via mare dall’America Latina, si candidano a diventare un prodotto “a chilometro zero”, o quasi. Questo non solo avvantaggia l’ambiente, ma risponde anche alla crescente domanda dei consumatori per prodotti più sostenibili e a filiera corta, garantendo al contempo una freschezza del frutto potenzialmente superiore a quella del prodotto d’importazione.

Ombre dal passato: le preoccupazioni sull’arrivo di Chiquita

Tuttavia, l’arrivo del gigante delle banane non è accompagnato solo da ottimismo. Chiquita porta con sé un bagaglio storico complesso e controverso. Negli anni, l’azienda è stata al centro di pesanti accuse che spaziano dal greenwashing a pratiche di inquinamento ambientale nei paesi di produzione, fino a vicende gravissime come il presunto finanziamento di gruppi paramilitari in America Latina. A ciò si aggiungono i trascorsi, anche recenti, di rapporti tumultuosi con i propri dipendenti e le comunità locali. La speranza, espressa dagli osservatori più attenti, è che l’ingresso in un contesto regolamentato come quello europeo e italiano possa rappresentare un’occasione di riscatto, ma resta il timore che un attore di tali dimensioni possa alterare i delicati equilibri ambientali e umani dell’agricoltura siciliana, finora dominata da piccole e medie imprese.