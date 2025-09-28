Notte di sangue in via Oreto: in tre lo pestano, uomo in fin di vita

Notte di violenza in via Oreto, a Palermo: tre uomini hanno circondato e aggredito un passante, riducendolo in gravi condizioni. Il pestaggio è avvenuto all’esterno di un negozio gestito da commercianti originari del Bangladesh, in un tratto della strada a ridosso della stazione centrale.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe colpito la vittima con calci e pugni, usando anche una bottiglia. Durante l’assalto sarebbe comparso un oggetto contundente di grosse dimensioni – forse un cric – che avrebbe provocato ferite profonde alla testa dell’uomo.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine: sarebbe emerso un video che potrebbe aver immortalato l’intera scena, materiale ora al vaglio degli investigatori per chiarire dinamica e responsabilità. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale: le condizioni sono giudicate gravi.