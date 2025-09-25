Notte di paura a Palermo: la città ostaggio delle “spaccate”, colpiti negozi e uffici

Una nuova, amara scia di vetri infranti e saracinesche divelte segna la notte palermitana. Due colpi, messi a segno a breve distanza l’uno dall’altro, hanno preso di mira un negozio e gli uffici di un’azienda, lasciando dietro di sé danni e la sgradevole sensazione di una città vulnerabile.

Il primo raid è avvenuto in via Trinacria, dove i malviventi hanno sfondato la vetrata del negozio “Zero glutine”. Una volta all’interno, il loro obiettivo è stato il registratore di cassa, arraffato prima di dileguarsi nel buio.

Poco dopo, la scena si è ripetuta in viale Strasburgo. Qui, a finire nel mirino è stata la sede della “Kone”, nota azienda che si occupa della manutenzione di ascensori. I ladri hanno prima forzato la saracinesca e poi distrutto la porta principale, facendo razzia di attrezzi e materiale da lavoro.

Su entrambi gli episodi sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari hanno eseguito i rilievi scientifici alla ricerca di tracce utili e stanno esaminando attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di dare un volto ai responsabili. Il valore esatto del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma a pesare sono soprattutto i danni e l’ennesima ferita inferta al tessuto commerciale della città.