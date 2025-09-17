Tragedia all’alba sulla Circonvallazione: ragazza di 29 anni perde la vita, indagini in corso

Una giovane donna di 29 anni è morta questa mattina a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 5 in viale Marco Polo, arteria che costeggia la Circonvallazione di Catania. Le circostanze che hanno portato al tragico epilogo restano ancora avvolte nel mistero.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno rinvenuto la ragazza esanime sull’asfalto, mentre il suo scooter giaceva danneggiato a poca distanza. Gli investigatori della polizia municipale etnea stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica: non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o se sia stato coinvolto un altro veicolo che potrebbe essersi allontanato.

Le ferite riportate dalla giovane si sono rivelate fatali. Soccorsa in condizioni critiche e trasferita con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, la ragazza presentava lesioni gravissime al cranio e al volto ed era già in stato comatoso. Nonostante i tentativi disperati del personale medico, il cuore della ventinovenne ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale.