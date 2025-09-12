Un nuovo caso di West Nile nel Messinese. Un turista in vacanza a Giardini Naxos, nella zona di Pietre Nere, è risultato positivo al virus trasmesso dalle zanzare. La segnalazione è arrivata dall’Asp al Comune, che ha attivato subito le misure di contenimento.

Per limitare il rischio di ulteriori contagi, l’amministrazione ha disposto una disinfestazione mirata nel quartiere interessato, programmata per la mattina di sabato 13 settembre. Un secondo intervento, più esteso e capillare, coprirà entro la prossima settimana il resto del territorio comunale.

Dal Comune arriva anche un nuovo richiamo alle regole di prevenzione diffuse dall’Asp: svuotare i sottovasi e i contenitori d’acqua stagnante, coprire bidoni e cisterne, usare repellenti quando si esce nelle ore serali, installare o riparare le zanzariere, e segnalare eventuali aree con ristagni d’acqua. La raccomandazione è di mantenere alta l’attenzione in attesa degli ulteriori approfondimenti sul caso.

“Si tratta di misure precauzionali per tutelare la comunità e i visitatori”, sottolinea l’amministrazione, invitando i cittadini a collaborare e a seguire le indicazioni sanitarie fino al completamento degli interventi.