Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello

Un impatto violento, poi la corsa contro il guardrail. Pomeriggio di paura ieri lungo la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, dove si è verificato un incidente all’altezza del territorio di San Cipirello.

Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Hyundai i20. In seguito all’impatto con l’altra vettura, la sua auto è uscita di strada, schiantandosi con violenza contro la barriera metallica.

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Mentre uno dei conducenti se l’è cavata con ferite lievi, l’altro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per maggiori controlli. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica, i Carabinieri hanno dovuto chiudere temporaneamente il tratto di strada, con inevitabili disagi per la circolazione.