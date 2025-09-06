Cronaca

Dramma in Sicilia, tocca il cancello elettrico e rimane folgorata: grave anche la figlia intervenuta per salvarla

Una donna di 52 anni è rimasta folgorata mentre cercava di aprire un cancello elettrico e, pochi istanti dopo anche la figlia, nel tentativo di aiutarla, è stata a sua volta colpita da una forte scarica elettrica. È successo a Solarino.

Immediatamente allertati, gli operatori del 118 sono arrivati sul posto con l’ambulanza della postazione di Floridia “Sierra Bravo 6”, composta dai soccorritori della Seus Gianluca D’Angelo e Francesco Messina, mentre dall’ospedale Cannizzaro di Catania si è alzato in volo l’elisoccorso. Le condizioni delle due donne sono apparse subito serie e, dopo i primi interventi di stabilizzazione, sono state entrambe trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Il presidente Castro sottolinea: «Questi interventi rappresentano la quintessenza dell’essere operatori del 118, cioè salvare vite in condizione di grande pressione, drammaticità e imprevedibilità. Siamo orgogliosi di tutte le componenti dell’emergenza-urgenza 118 della Sicilia».

